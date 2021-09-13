В сеть слили 53 млн записей о персональных данных украинцев
Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил в интернете базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных, сообщает Украинская правда.
"На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.
По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в заявлении Офиса омбудсмена.
Офис омбудсмена направил письмо в полицию для открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.
Сообщается, что Департамент постоянно проводит мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.