В магазинах нашли 72 тыс. опасных игрушек, обуви и техники

В течение января-августа 2021 года территориальные органы Госпотребслужбы выявили более 72 тыс. единиц продукции, которая не отвечала установленным требованиям.

В перечне преобладают электрические и электронные товары, радиооборудование, игрушки и обувь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За восемь месяцев сумма штрафов составила 22 млн грн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. – 8,5 млн грн.

"Мы фиксируем много обращений от потребителей относительно качества непродовольственных товаров, и меры, которые проводят наши специалисты, подтверждают наличие значительного количества несоответствующей продукции. Наша задача – чтобы на украинском рынке не было продукции, опасной для потребителей" ,– сказала глава службы Владислава Магалецкая.

Всего с начала года прошло 1327 плановых и внеплановых проверок характеристик товаров. В результате принято 4339 ограничительных мер по продукции, которая не соответствовала установленным требованиям.