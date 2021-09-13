Названа самая эффективная вакцина от "Дельта"-штамма COVID-19

По результатам исследования COVID-вакцина Moderna оказалась самой эффективной против штамма "Дельта". Также высокую эффективность показал препарат компаний Pfizer и BioNTech﻿. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской медицинской сети Vision, сообщает Деловая столица.

Так, ученые Vision проанализировала более 32 тыс. медицинских обращений из девяти штатов в июне, июле и августе 2021 года, когда вариант "Дельта" стал преобладающим штаммом. Результаты показали, что невакцинированные люди с COVID-19 в пять – семь раз чаще нуждаются в неотложной помощи или госпитализации, чем привитые.

Moderna оказалась на 95% эффективной в предотвращении госпитализаций среди взрослых в возрасте 18 лет и старше. Эффективность Pfizer составила 80%, а Johnson & Johnson оказалась – 60%.

Что касается предотвращения обращения в отделение неотложной помощи, то Moderna была эффективна на 92%, Pfizer – 77%, Johnson & Johnson – 65%.

"Эти реальные данные показывают, что вакцины остаются высокоэффективными в снижении количества госпитализаций, связанных с COVID-19, и посещений отделений неотложной помощи, даже при наличии нового варианта COVID-19" , – сказал автор исследования и вице-президент Института Регенштрайфа Шон Граннис.

Отметим, что в состав сети Vision семь организаций, которые собирают и анализируют данные из систем здравоохранения США. Среди них Институт Регенштрайфа, Медицинский центр Ирвинга Колумбийского университета, HealthPartners, Intermountain Healthcare, Kaiser Permanente Northern California, Kaiser Permanente Northwest и Университет Колорадо.