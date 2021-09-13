Нужна ли всем городским детям ортопедическая обувь: мнение доктора Комаровского

Родители всегда озабочены тем, чтобы ребенку было максимально комфортно в одежде и обуви, чтобы он правильно развивался. На первом месте стоит вопрос обуви. Если малыш родился с патологией стопы, то все понятно: нужна специальная ортопедическая обувь. Но если у вас здоровый ребенок, стоит ли покупать такие вещи и тратить на них деньги, сообщает WomanEL.

Ортопеды уверяют, что всем городским детям нужна ортопедическая обувь с задником. Но так ли это на самом деле?

Доктор Комаровский считает, что самое вредное – это когда мы ходим по ровной поверхности. Но наши дети зачастую именно бегают – по земле, полу и т.д. То есть нет ровной подошвы. И, по мнению доктора Комаровского, это – лучшая профилактика плоскостопия. Если малыш бегает, это делать можно даже босиком.

Кроме того, доктор рекомендует хотя бы час в день физических нагрузок для ребенка. Полезной является шведская стенка. Активность детей помогает снизить риск ортопедических проблем.

Доктор Комаровский заявил, что обувь нужна детям лишь для того, чтобы им не было холодно и чтобы они не травмировались. Если они бегают, то им не нужна обувь, тем более ортопедическая.

Эксперты из OrthoSuperSite единодушны: здоровому ребенку подойдет абсолютно любая обувь при соблюдении следующих условий: