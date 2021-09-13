В Ивано-Франковске возведут новый мост через реку

Новый мост через реку Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске построят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", сообщает УНИАН.

Имеющийся мост через реку находится в неудовлетворительном состоянии.

Переправа через реку Быстрица Солотвинская, которой сейчас пользуются горожане, была построена в 1969 году. Мост признан ограниченно годным для эксплуатации - движение транспорта по нему является риском для жизни и здоровья граждан. Согласно документации, его срок эксплуатации завершился в августе 2021 года.

"Этот мост обеспечивает транспортное сообщение с одним из крупнейших микрорайонов Ивано-Франковска "Пасечная". Там проживает треть горожан. Он совпадает с дорогой национального значения Н-09 Мукачево – Львов" , - рассказали в Укравтодоре.

С целью замены старой переправы запланировано строительство нового моста через реку Быстрица Солотвинская на продолжении улицы Химиков и соответствующей транспортной развязки. Искусственное сооружение спроектировано из неразрезных металлических балок и ортотропной плиты проезжей части. Она соединит улицы Ивасюка, Надречную и Набережную им. В. Стефаника.

Подрядная компания уже выполнила часть работ на мосту. По словам прес-сслужбы Укравтодора, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Прикарпатье пообещал включить объект в программу "Большое строительство".

"Парламент и правительство обеспечили выделение первых 60 млн грн субвенции из государственного бюджета на строительство нового моста и транспортной развязки. Для полного завершения строительства необходимо еще 100 млн грн" , - говорится в сообщении.

Относительно строительства моста и развязки состоялось совещание с участием министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и народных депутатов Эдуарда Прощука и Василия Вирастюка.