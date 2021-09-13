7 приправ, благодаря которым станет проще достичь здорового веса
Добавить целые продукты в рацион кажется трудным? Добавление приправ – это лёгкая задача. Ведь вы можете разнообразить ими свои любимые и привычные блюда. И при этом ваше тело получит пользу в виде сжигания жира, сообщает WomanEL.
Эксперт по питанию Келлианн Петруччи рассказал о том, какие специи нужно есть, чтобы похудеть.
Базилик
Базилик обладает противовоспалительным действием, уменьшает задержку воды и вздутие живота, а также действует как адаптоген (вещество, которое помогает вашему организму адаптироваться к стрессу). Он также помогает уменьшить накопление жира в печени, одновременно выводя токсины из организма.
Черный перец
Пиперин – это соединение, придающее перцу острый вкус. Одно исследование предполагает, что пиперин в черном перце борется с жиром, блокируя образование новых жировых клеток.
Кардамон
Кардамон является термогенным (что означает, что он увеличивает тепло вашего тела и ускоряет метаболизм) и обладает противовоспалительными свойствами.
Корица
Корица регулирует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к еде и помогает быстрее сжигать жир.
Гвоздика
Гвоздика помогает снизить уровень сахара в крови. Она также улучшает пищеварение и оптимизирует обмен веществ.
Тмин
Тмин – отличный жиросжигатель, который также помогает пищеварению. Одна чайная ложка может помочь вам сжечь в три раза больше жира!
Куркума
Куркумин – активный ингредиент куркумы. Он замедляет образование жировой ткани, воздействуя на кровеносные сосуды, необходимые для ее образования. Куркумин способствует снижению жира в нижней части тела и снижению веса.