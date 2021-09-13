7 приправ, благодаря которым станет проще достичь здорового веса

Добавить целые продукты в рацион кажется трудным? Добавление приправ – это лёгкая задача. Ведь вы можете разнообразить ими свои любимые и привычные блюда. И при этом ваше тело получит пользу в виде сжигания жира, сообщает WomanEL.

Какие специи есть на диете, Фото: pexels.com

Эксперт по питанию Келлианн Петруччи рассказал о том, какие специи нужно есть, чтобы похудеть.

Базилик

Базилик обладает противовоспалительным действием, уменьшает задержку воды и вздутие живота, а также действует как адаптоген (вещество, которое помогает вашему организму адаптироваться к стрессу). Он также помогает уменьшить накопление жира в печени, одновременно выводя токсины из организма.

Черный перец

Пиперин – это соединение, придающее перцу острый вкус. Одно исследование предполагает, что пиперин в черном перце борется с жиром, блокируя образование новых жировых клеток.

Кардамон

Кардамон является термогенным (что означает, что он увеличивает тепло вашего тела и ускоряет метаболизм) и обладает противовоспалительными свойствами.

Корица

Корица регулирует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к еде и помогает быстрее сжигать жир.

Гвоздика

Гвоздика помогает снизить уровень сахара в крови. Она также улучшает пищеварение и оптимизирует обмен веществ.

Тмин

Тмин – отличный жиросжигатель, который также помогает пищеварению. Одна чайная ложка может помочь вам сжечь в три раза больше жира!

Куркума

Куркумин – активный ингредиент куркумы. Он замедляет образование жировой ткани, воздействуя на кровеносные сосуды, необходимые для ее образования. Куркумин способствует снижению жира в нижней части тела и снижению веса.