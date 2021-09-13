Незначительное похолодание и дожди на западе: погода 14 сентября

Третья неделя осени начинается с небольшого похолодания на большей части страны, но, в целом, сохранится все еще очень теплая и мягкая сентябрьская погода﻿. На западе ожидаются незначительные дожди.

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Во вторник, 14 сентября, на западе, в центре и на севере страны температура спадет до 20-24°С днем и 8-13°С ночью. В отдельных областях регионов, а именно на Закарпатье и в Днепропетровской области, показатели будут несколько выше – 23-26°С днем и 10-14°С ночью. На юге, на востоке страны и в Крыму днем будет намного теплее – 25-28°С, ночью – 9-14°С. В Херсонской области днем будет даже жарко по осенним меркам – около 27-29°С, ночью – 11-13°С.

Дожди 14 сентября ожидаются в центральной части западной Украины – во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, а также в Черновицкой области. На остальной территории будет сухо, но облачно с прояснениями. Самый сильный ветер ожидается на севере страны – 11-18 км/час. В центре и на юге будет поспокойнее – около 7-14 км/час в среднем, местами до 18 км/час. Наиболее тихо будет на востоке, на западе и в Крыму – 4-11 км/час, местами до 14-18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 14 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 14 сентября ожидается температура от 13 до 21°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность. Есть небольшая вероятность осадков.