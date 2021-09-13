СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина Украины, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе так называемой "ДНР", сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области", - сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что боевик признал свою вину и подтвердил, что занимал должность командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а после – должность "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

Также задержанный предоставил информацию о других боевиках.

Бывшему боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.