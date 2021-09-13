Татьяна Навка с семьей приняла участие в благотворительном теннисном турнире

Дмитрий Песков с дочерью Лизой и Татьяна Навка

Минувшие выходные у 46-летней Татьяны Навки и 53-летнего Дмитрия Пескова выдались очень активными. Супруги приняли участие в благотворительном теннисном турнире, где они играли в теннис и занимались спортом, сообщает Spletnik.

Компанию им составила 23-летняя Лиза Пескова от его второго брака. Соответствующие фото Лиза опубликовала на странице в Instagram.

Семейным досугом Лиза осталась довольна и тоже поделилась в инстаграме фото и видео с мероприятия. Вместе с отцом и мачехой она провела зарядку для собравшихся, показывая, как нужно выполнять упражнения.

"Одно доброе дело может сделать твой день прекрасным! С удовольствием приняли участие в акции и провели зарядку вместе с супругом, дочкой Лизой" — поделилась Навка.

Кроме того, мероприятие посетили теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Мыскина.