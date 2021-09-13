SkyUp в октябре начнет летать из Киева в Мадрид

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года начнет выполнять рейсы из Киева в Мадрид, сообщает УНИАН.

Об этом написала пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook.

Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Цены на билеты стартуют от 534 гривень, однако количество билетов по такой цене ограничено.

На данный момент граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или ПЦР-тестов. Единственное, надо заблаговременно заполнить анкету. Однако стоит учитывать, что на фоне осеннего роста заболеваемости коронавирусом в мире, правила могут быть пересмотрены в любой момент.