РФ может вторгнуться в восемь областей Украины - генерал СБУ

Российские войска в Беларуси сегодня не являются угрозой для Украины, однако Кремль не отказывается от идеи вторжения в восемь областей на востоке и юге Украины, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. По его мнению, новое соглашение на миллиард долларов на поставку российского оружия в Беларусь направлено не против Украины, а против стран НАТО.

"Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Беларуси от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область - это идти против Западной Украины, ни Киевская - это, считай, покушение на столицу, на всю Украину" , - заявил генерал.

В то же время, Вовк отметил, что в Кремле "никто никуда не девал план "Новороссия".