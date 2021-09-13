Яценюк призвал простить президента Эстонии

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украину отделяют от Евросоюза "световые годы" было ошибкой, которой воспользовались враги Украины.﻿ Об этом написал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook, сообщает Украина 24.

"Эстония наш друг. Настоящий. Поэтому друзьям стоит прощать ошибки. Правда, ошибками наших друзей пользуются наши враги. Российский пропагандистский ресурс времен СССР распространил позицию президента Эстонии госпожи Кальюлайд о "световых годах до вступления Украины в ЕС". Мы адекватные люди и понимаем, что это не произойдет завтра. Но это наш выбор и наше стремление. Путь сложный и долгий. Но единственно верный и праведный. Если бы во время советской оккупации доминировали настроения, что Эстония станет свободной страной в световые годы, то декларация Веллеса о непризнании оккупации Эстонии, Латвии и Литвы, которую США приняла в 1940 году, осталась бы только на бумаге. Но наши братья завоевали свою независимость. Как и мы. И независимость завоевали, и защитили ее, и в ЕС вступим" , - заявил Яценюк.

По словам экс-премьера, "только тот, кто идет и борется, - достигает и побеждает".

