В Украине поднимут цены на алкоголь

Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь. Документ позволит легальным производителям повысить стоимость продукции до экономически обоснованного уровня, заявили в ведомстве, сообщает UBR.

Проект также призван детенизировать рынок алкоголя и способствовать развитию реального сектора экономики.

В министерстве уточняют, что нелегальные производители продают алкоголь по минимальным ценам из-за использования сырья с "теневого" рынка, поэтому "белым" участникам сложно с ними конкурировать.

"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта к экономическому обоснованному" , – рассказали в министерстве.

Минэкономики совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

"Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности, удельный вес объемов производителя на рынке и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными" , – рассказал замминистра экономики Сергей Теленик.

Сейчас документ находится на согласовании с другими органами власти.