Данилов перешел на латиницу и допустил три ошибки в одном предложении

Данилов перешел на латиницу и допустил три ошибки в одном предложении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался первым перейти на латиницу и тотчас опозорился, сообщает Деловая столица.

Это произошло на его странице в Facebook.

Чиновник выложил свое интервью для "Радио Свобода", разместил подпись к нему на украинском языке и одно предложение написал латиницей, а не привычной для украинцев кириллицей.

В единственном предложении, написанном латиницей, чиновник допустил три ошибки.

"Dyakuyu usim, xto prochyʼtav abo posluxav moye intervʼyu "Radio Svoboda", – написал Данилов.

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Позже чиновник немного отредактировал свой пост, но все равно написал предложение с ошибками.

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