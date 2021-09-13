Данилов перешел на латиницу и допустил три ошибки в одном предложении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался первым перейти на латиницу и тотчас опозорился, сообщает Деловая столица.

Это произошло на его странице в Facebook.

Чиновник выложил свое интервью для "Радио Свобода", разместил подпись к нему на украинском языке и одно предложение написал латиницей, а не привычной для украинцев кириллицей.

В единственном предложении, написанном латиницей, чиновник допустил три ошибки.

"Dyakuyu usim, xto prochyʼtav abo posluxav moye intervʼyu "Radio Svoboda" , – написал Данилов.

Позже чиновник немного отредактировал свой пост, но все равно написал предложение с ошибками.