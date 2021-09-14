Ученые заявили, что переедание – не основная причина ожирения

Главная причина набора веса – не количество пищи, а ее состав. Отказ от быстро усваиваемых углеводов останавливает накопление жира и снимает постоянное чувство голода, сообщает Корреспондент.

Обычно руководства по похудению рекомендуют уменьшить количество получаемых калорий и увеличить их расход с помощью физической активности. Такой подход основан на известной модели баланса энергии, которая утверждает, что человек набирает вес, когда потребляет энергии больше, чем тратит. При этом, несмотря на активные призывы меньше есть и больше заниматься спортом, показатели ожирения неуклонно растут из года в год.

Группа ученых из США, Дании и Канады предложили альтернативную углеводно-инсулиновую модель, согласно которой главная причина ожирения – не переедание, а чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности обработанных продуктов с большим количеством быстро усваиваемых углеводов. Такие продукты составляют основу современного западного стиля питания и вызывают гормональные сдвиги, замедляющие метаболизм. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

"Когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей", – заявил доктор Дэвид Людвиг, эндокринолога Бостонской детской больницы и профессор Гарвардской медицинской школы.

Мозг, анализируя эту информацию, решает, что тело не получает достаточно энергии, и усиливает чувство голода. Вместо того чтобы побуждать людей есть меньше, углеводно-инсулиновая модель ориентирована на понимание того, что именно мы едим.

Сокращение потребления быстро усваиваемых углеводов, по мнению авторов, не только устраняет основную причину накопления жира в организме, но и снимает постоянное чувство голода.