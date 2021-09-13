В Харькове будут производить вакцину против коронавируса

Харьковское предприятие "Лекхим" в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах – в том числе и вакцин против COVID-19, сообщает УНИАН.

Об этом стало известно сегодня на встрече коллектива "Лекхима" с руководителем города Игорем Тереховым.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо" , - заявил Игорь Терехов.

Руководитель города также отметил, что власти Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса - закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.