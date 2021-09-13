Посол Китая в США предложил американцам "заткнуться"

Новый посол Китая в Штатах Цинь Ган начал свою работу с противоречивых заявлений. Во время из одной из встреч он порекомендовал американцам «заткнуться», сообщает НикВести.

Цинь, прибывший в Вашингтон в июле, выступил с речью о текущем состоянии двусторонних отношений перед небольшой группой, в которую входил совет директоров Национального комитета по отношениям США и Китая (NCUSCR).

В ходе последовавшей сессии вопросов и ответов Эван Медейрос, профессор Джорджтаунского университета, который занимал должность директора Совета национальной безопасности по направлениям Китая, Тайваня и Монголии в администрации Обамы, спросил, какие шаги США и Китай могут предпринять каждый для улучшения ситуации.

Цинь, бывший вице-министр иностранных дел и официальный представитель МИД, сначала ответил, что Вашингтону следует прекратить усугублять ситуацию, чтобы создать условия для диалога. Затем он перешел к агрессивным высказываниям

"Если мы не можем разрешить наши разногласия, пожалуйста, заткнитесь", — огрызнулся китайский дипломат.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать эту вспышку гнева Цинь Гана.

При этом, уничижительный комментарий во многом соответствовал тому, что высокопоставленные китайские чиновники говорили своим американским коллегам в последние месяцы. Фактически, замечание Гана напоминает другие заявление, сделанные Ян Цзечи, главным дипломатом Коммунистической партии Китая. Во время выступления перед NCUSCR в феврале он сказал, что некоторые в Соединенных Штатах считают Китай конкурентом и даже противником, что он назвал «исторически, фундаментально и стратегически неверным».

Затем, в следующем месяце во время американо-китайского саммита в Аляске, госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан открыли встречу с критики нарушений прав человека в Китае и других неправомерных действий. Ян Цзечи обвинил их в лицемерии и резко опровергнул:

«Я думаю, мы слишком хорошо думали о Соединенных Штатах. Соединенные Штаты не имеют права говорить с Китаем с позиции силы».

Государственный департамент опустил эту часть замечаний китайцев в официальной записи разговора.