В 2023 году Польша полностью откажется от российского газа

Уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры заявил, что Польша не продлит контракт с "Газпромом", сообщает Польское радио.

"Все указывает на то, что 1 октября следующего года газ в Польшу будет поступать по газопроводу Baltic Pipe", - заявил в понедельник, 13 Сентября уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Мы не продолжим контракт с российским Газпромом", - добавил он.

Контракт между польской компанией PGNiG и Газпромом заканчивается 31 декабря 2022 года.

По мнению Пйотра Наимски, подключение к польской газовой системе, которое создает компания Gaz-System, «позволят импортировать необходимое для польской экономики количество газа из других источников, чем российские».

«Мы - на последнем этапе реализации стратегии диверсификации направлений и источников газа в Польшу», - сказал Наимский.

Baltic Pipe - это стратегический проект, который должен создать новый маршрут поставок природного газа из Норвегии на датский и польский рынки и к конечным потребителям в других странах. Газопровод сможет транспортировать в Польшу 10 миллиардов кубометров природного газа в год и 3 миллиарда кубометров из Польши в Данию. Инвесторами являются операторы: датский Energinet и польский Gaz-System.