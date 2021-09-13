Нардепа Лероса подозревают в совершении преступления

В ГБР заявили, что действия человека, похожего на народного депутата Гео Лероса, который получает пакет с деньгами на обнародованной в понедельник видеозаписи, могут содержать признаки уголовного преступления, сообщает Интерфакс-Украина.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, которое было обнародовано на сайте ведомства в понедельник.

В нем отмечается, что на видео видно, как человек, похожий на Гео Лероса, обсуждает с собеседником план использования данной ситуации в качестве информационного повода для дальнейших публичных выступлений.

"При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировало Офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР", - подчеркивают правоохранители.

﻿Ранее в одном из украинских телеграмм-каналов было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами. Позже указанную видеозапись на своей странице в фейсбуке обнародовал также нардеп Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").

Видео будет приобщено к материалам уголовного производства, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата: на нем он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами", - отмечается в сообщении.

Правоохранители приобщат указанное видео к материалам уголовного производства, тщательно изучат его, проведут необходимые следственные действия и экспертные исследования.