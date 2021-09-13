Ветераны АТО пикетировали особняк Медведчука

В понедельник, 13 сентября, ветераны войны на Донбассе провели пикет особняка в Киеве, где проживает лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат и кум президента России Виктор Медведчук. Они требовали запретить пророссийские политические силы﻿, сообщает Деловая столица.

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Резиденция Медведчука, где он отбывает домашний арест, находится в столичной местности "Монтажник".

Протестующие подчеркнули, что на восьмом году войны в нашей стране до сих пор существуют антиукраинские силы. Они выступают спонсорами терроризма в Украине, а также коррумпируют депутатов других вроде бы "патриотических" партий.﻿

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"Медведчук должен не прохлаждаться в своем замке, а сидеть за решеткой вместе со своими холуями Рабиновичем и Кивой. Мы также передаем "привет" некоторым депутатам Киевсовета. Хотим обратить внимание правоохранительных органов на Алексея Гриценко, который везде представляется "советником мэра Киева по экологии". Он собрал банду "псевдоэкологов" таких, как Анастасия Гмырянская — профессиональная "активистка", которая давно нигде не работает. На самом деле они через проплаченные акции пытаются всеми методами дискредитировать ветеранов АТО/ООС и другие патриотические движения" , — отметил ветеран АТО с позывным "Историк".

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Ветеран Владислав Метельский (позывной "Метеля") отметил, что на днях депутаты Киевсовета оболгали его в интернете.

"Вспомнили видео 2016 года, на котором видно, что я собираю средства на нужды воинов АТО, в частности, ДУК "Правый сектор". Потом приехал "Новый канал" и рассказал, что эти деньги я собираю в собственный карман. Это неправда. У меня есть копии чеков всего, что я купил на эти деньги и отправил на фронт. Я защищал Украину в горячих 2014-2015 годах. Сейчас против ветеранов идет большая информационная война. Кому она выгодна — конечно Путину, России и пророссийским коллаборационистами и сателлитам в Украине. Такие, как господин Гриценко, создают картинку для росТВ и росСМИ. Обзывая нас "проплаченными" и "наркоманами", они хотят нас так показать для россиян" , — отметил он.

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Активисты пообещали устраивать подобные акции и перед Киевсоветом, и у офисов всех правоохранительных органов Украины и Киева, пока все антиукраинские силы не окажутся или за решеткой, или за пределами нашего государства.