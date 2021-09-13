Megogo и Parimatch Ukraine стали бизнес-партнерами

13 сентября Медиасервис MEGOGO и компания Parimatch Ukraine представили соглашение о глобальном сотрудничестве, цель которого - популяризация легальных просмотров спортивных событий. Вместе компании будут бороться с интернет-пиратством, сообщает Обозреватель.

Кроме содействия распространению легальных трансляций спортивных мероприятий, MEGOGO и Parimatch Ukraine планируют реализовывать ряд масштабных проектов, которые станут качественным дополнением к топовым матчам Лиги чемпионов.

Результатом сотрудничества компаний станет улучшение легальной среды. Сейчас у всех уже есть возможность смотреть любимые спортивные соревнования легально, не пользуясь услугами пиратских сайтов, не гарантирующих безопасность зрителю. К тому же просмотр матчей на лицензионном сервисе также обеспечивает качественную трансляцию. И главное сейчас, чтобы все зрители поняли преимущества именно легальных просмотров.

"Легальный спорт в Украине - важная составляющая, поскольку именно так мы формируем будущее индустрии. Спортивные трансляции играют одну из ключевых ролей в развитии всей экосистемы спорта и, в частности, в привлечении инвестиций в эту отрасль. Мы нередко говорим, что именно легальность лежит в ДНК нашей компании. Поэтому мы будем продолжать активно развивать и совершенствовать легальное потребление в стране" , - директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.