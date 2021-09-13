В Израиле расследуют подделку COVID-тестов паломниками из Умани

В Израиле полиция вызвала на допрос более 150 человек, подозреваемых в использовании поддельных отрицательных результатов теста на коронавирус. Мошеннические тесты они использовали для посадки на авиарейсы домой после паломничества в Умань, сообщает Обозреватель.

Как передает New York Times паломников могут обвинить в мошенничестве, подделке документов и распространении болезней с отягчающих обстоятельств. Это все уголовные преступления, которые могут угрожать израильтянам до пяти лет лишения свободы. Об этом заявило Министерство общественной безопасности Израиля.

Около 25-30 тысяч израильтян, большинство из которых хасиды-мужчины, на прошлой неделе посетили Умань, чтобы отпраздновать еврейский Новый год, посетив место захоронения раввина Нахмана из Бреслава. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что десятки из них вернулись домой инфицированными коронавирусом, несмотря на фальшивые документы с негативными тестами.

В офисе премьер-министра Нафтали Беннетта заявили, что за "умышленное распространение болезни" против правонарушителей примут строгие меры. Представитель Минздрава Израиля Шарон Алрой-Прис говорит, что некоторые из тех, у кого тест подтвердил инфицирования COVID-19, скрыли результаты и взамен получали поддельные отрицательные. Некоторые отменяли прямые рейсы в Израиль, понимая, что медики передали их имена авиаперевозчикам, и летели в страну с пересадками.

И израильским пограничникам были известны имена всех тех, кто получил положительные результаты тестов в двух пунктах в Украине. К тому же страна не полагается на тесты, проведенные за рубежом, и все, кто приземляется в Израиле, проходит тестирование перед тем, как выйти из аэропорта.

Один из паломников на условиях анонимности рассказал израильскому изданию Haaretz, что получить поддельные результаты было легко. Он признался, что знает несколько человек, которые получили документы, созданные с помощью программы для смартфонов.

"Это гораздо проще. Это бессмысленно: почему платить деньги, а потом попасть в Израиль и снова проходить тест?" , - спросил он.

Издание отмечает, что показатель Covid-19 среди израильтян, возвращавшихся из Умани на выходных, вдвое выше, чем в целом среди населения страны. Это подтверждает слова чиновников Минздрава, паломничество на Рош-га-Шана имело серьезные эпидемические риски.