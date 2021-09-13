Разумков объяснил передачу закона о деолигархизации Венецианской комиссии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему закон о деолигархизации передали на рассмотрение Венецианской комиссии. В эфире Свободы слова на ICTV он отметил, что правила одни для всех, сообщает Факты.ICTV.

"В течение последних двух лет мы шесть раз от Верховной Рады посылали запросы в Венецианскую комиссию. Сейчас с соответствующей просьбой обратились четыре оппозиционные фракции, представленные в парламенте, и уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Не учитывать позицию всех оппозиционных фракций я не мог" , — отметил он.

Кроме того, Дмитрий Разумков напомнил, что регламент Верховной Рады не запрещает депутатам рассматривать законопроект даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии.

Поэтому, по мнению председателя Верховной Рады, выводы Венецианской комиссии должны только подтвердить, что народные депутаты все делают правильно.