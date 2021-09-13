Немецкий стартап расширяет производство искусственных сыров

Немецкий стартап Formo стал известен благодаря созданию искусственной моцареллы. Он собирается расширить свой ассортимент альтернативных сыров за счет инвестиций в 50 миллионов долларов и выйти на массовый рынок, сообщает Лента.Ру.

Как передает Bloomberg, рекордные для европейской пищевой индустрии инвестиции пойдут на масштабное производство твердых сортов сыра, таких как чеддер и грюйер, а также на распространение технологии прецизионной ферментации.

Процесс позволяет получать молочные белки, необходимые для создания этого продукта. Соучредитель и главный исполнительный директор Formo Раффаэль Вольгенсингер заявил, что компания хочет наладить производство практически любого вида сыра.

Стартап нацелен в первую очередь на рынки, где он может быстрее всего получить одобрение регулирующих органов. По словам Вольгенсингера, поскольку продукты не содержат лактозы, они будут особенно интересны азиатскому рынку, где высока непереносимость этого углевода среди потребителей.