"Желтая" зона на Закарпатье – школы могут закрыть на карантин

Со следующей недели Закарпатье переходит в "желтую" карантинную зону. Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Facebook, сообщает Украинская правда.

"Смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины" , - информирует Полосков.

"Призываю всех педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права на работу" , - добавил он.

Полосков объяснил, каким образом переход в "желтую" карантинную зону повлияет на обучение в образовательных учреждениях. В частности, учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, закроют на карантин.

На Закарпатье 21 территориальная община до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов. Лишь в 5 территориальных общинах есть школы с более чем 80% вакцинированного персонала.