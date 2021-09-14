В Госдепе оценили возможности "Аль-Каиды"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США заявил, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов оценило нынешнее положение террористической группировки «Аль-Каида». По его словам, в настоящее время организация сильно деградировала, сообщает Лента.Ру.

"Текущая оценка разведсообщества (США) состоит в том, что много лет назад возможности "Аль-Каиды" столь сильно деградировали, что сейчас она не в состоянии совершать атаки за рубежом" , — пояснил глава дипломатического ведомства.

Блинкен уточнил, что США соблюдают предельную бдительность и наблюдают за возможным восстановлением потенциала террористов и их способности нанести удары за пределами Афганистана. Он заключил, что Вашингтон намерен продолжать координировать усилия со своими партнерами по данному вопросу.