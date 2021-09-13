В Нигерии террористы похитили пассажиров автобуса

На юге Нигерии вооруженные бандиты остановили на автомобильной трассе два автобуса и похитили находившихся в них пассажиров, сообщает Корреспондент.

Об этом в понедельник, 13 сентября, информировала местная газета Vanguard со ссылкой на представителя полиции штата Экити Санди Абуту. Полиция заявляет, что точно установлено похищение четырех человек, участь еще 32 пока неизвестна.

По словам представителя полиции Экити, в настоящее время принимаются все необходимые меры для спасения граждан. В последние месяцы в Нигерии участились нападения исламистских боевиков. Десятки солдат были убиты, а тысячи нигерийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за угроз боевиков.

Известно, что на северо-востоке страны действуют две террористические группировки - "Боко Харам" и "ИГ в Западной Африке" (ISWAP, часть террористической группировки ИГ). Они объявили своею целью захват в стране власти.