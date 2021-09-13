В Мьянме сдетонировала бомба в пункте проверки на COVID-19

В Мьянме в районе Мандалая в одном из пунктов проверки на коронавирусную инфекцию взорвалось взрывное устройство. При этом погибли два человека, по меньшей мере четыре человека получили ранения, сообщает Корреспондент.

По информации Big News Network взрыв произошел в поселении Аунмьетазан. Издание пишет, что неизвестный взорвал скамейку в гостиной пункта проверки граждан на COVID-19, после чего прозвучали еще два взрыва.

В результате взрыва, травмы получили двое гражданских и двое силовиков. Среди погибших - работник службы безопасности. Личность второго погибшего еще не установлена.

Всех пострадавших доставили в военный госпиталь. В настоящее время полиция продолжает выяснять подробности и разыскивать подозреваемых.