Харьковчанка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги

В Харькове девочка-подросток прыгнула с крыши девятиэтажки на глазах у своей подруги. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что инцидент произошел на Героев Сталинграда, 189. Девочка погибла на месте. Прыгнувшая стояла на учете у психиатра. Также отмечается, что она увлекалась японскими компьютерными играми.

"Она гуляла с подруг﻿ой и рассказывала, что хочет покончить с собой. После Macdonalds, под предлогом посмотреть красивый закат, затащила подругу на крышу дома. Сделала селфи, отдала телефон подруге, разбежалась и прыгнула с крыши" , - говорится в сообщении.