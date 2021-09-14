Задержан бывший боевик "Русской православной армии"

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, бывшего активного участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР", сообщает УНИАН.

По данным пресс-центра﻿ СБУ, им оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НВФ.

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По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.

"Боевик признал свою вину и подтвердил пребывания на должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем на должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии" , - говорится в сообщении.

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В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования. Бывшему боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.