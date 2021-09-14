Задержаный "крымнашист" Франчетти воевал на Донбассе - полиция

Задержанный 12 сентября в Чехии российский боевик Александр Франчетти после оккупации Крыма воевал на Донбассе.

Об этом рассказал изданию Цензор.НЕТ первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев.