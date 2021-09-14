Задержаный "крымнашист" Франчетти воевал на Донбассе - полиция
Задержанный 12 сентября в Чехии российский боевик Александр Франчетти после оккупации Крыма воевал на Донбассе.
Об этом рассказал изданию Цензор.НЕТ первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев.
"После того, как был захвачен Крым, Франчетти переместили на Донбасс, где начинались активные боевые действия. Это еще раз подтверждало, что он – не какой-то житель полуострова, возмущенный действиями украинской власти, как это демонстрировалось. Это человек, который был назначен руководителем одной из разведывательных групп и выполнял поставленные задачи", - сообщил он.