Путин и Шойгу ездят в Сибирь совершать обряды – журналист

Президент Российской Федерации Владимир Путин периодически посещает Сибирь, чтобы участвовать в обрядах шаманов. В такие он якобы начал верить под влиянием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24". Он подчеркнул, что по официальной версии российский лидер с министром отправились в те края на отдых, но многочисленные источники утверждают обратное.

Отмечается, что на несколько дней в Сибирь Путин и Шойгу поехали в середине прошлой рабочей недели. По словам осведомленных людей в Москве, там они "делают всевозможные шаманские обряды".

Путин и Шойгу в Сибири

"После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, у которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу он стал верить в это оккультную течение и регулярно проводить соответствующие обряды" , – уточнил Яковина.

Журналист добавил, что для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты. И издание "Агентство" недавно показал ее в одном из расследований.

Капище якобы для шаманских обрядов Путина

"Какие жертвы и каким демонам Путин и Шойгу приносили в этот раз, мы не знаем. Но известно, что когда они были в Сибири, по странному стечению обстоятельств там же погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, которого официально называли преемником Путина. Как именно он умер, никто не знает, официальные версии противоречат сами себе" , – отметил Яковина.

Путин и Шойгу часто посещают Сибирь

Он предположил, что в последний раз посреди недели бросить все дела и ехать в Сибирь Путина могла заставить встреча с Александром Лукашенко, которая тогда готовилась. По его мнению, глава РФ "захотел собраться с силами, ведь намеревался выбить соглашение об интеграции с ослабленного" непризнанного президента Беларуси.

Яковина отметил, что Путин мог быть на шаманских обрядах перед встречей с Лукашенко