Маск показал своего щенка и вызвал рост криптовалюты

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск показал своего нового питомца, сообщает УНИАН.

Фотографию щенка породы сиба-ину глава Tesla и SpaceX опубликовал на своей странице в Twitter. На фото малыш спит, поджав под себя лапки.

Щенка Маск назвал Флоки, и фото взвинтило курс криптовалюты Shiba Flocki. По данным CoinGecko, после публикации твита стоимость токена криптовалюты за 3 часа поднималась на рекордные 1 300%.

Об имени своего сиба-ину миллиардер рассказал в июне. Тогда после твита Маска выросли котировки криптовалюты Shiba Inu.

My Shiba Inu will be named Floki — Name (@elonmusk) June 25, 2021

Илон Маск известен своей любовью к криптовалюте Dogecoin, названной в честь интернет-мема Doge. В феврале 2021 года после твитов миллиардера Dogecoin достиг нового максимума цены в 0,08 доллара.

Позже глава Tesla и SpaceX объяснил, почему так продвигает именно эту криптовалюту.

Летом оригинальное изображение интернет-мема Doge продали в виде NFT за рекордные более чем 4 млн долларов. Это сделало его самым дорогим NFT-мемом всех времен.