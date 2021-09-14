Зарплата от 70 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине в десятке самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения для программистов, сообщает Обозреватель.
Большего всего могут зарабатывать специалисты, которые владеют языком программированы Ruby on Rails – в среднем 77 тыс. грн. Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что IT-шники в Украине традиционно зарабатывают значительно больше, чем специалисты других сфер. Это связано с тем, что работодатели вынуждены за них конкурировать с международными компаниями.
У кого самые высокие зарплаты?
- Ruby on Rails программист – 77 000 грн
- Программист баз данных – 62 500 грн
- Программист Java – 60 000 грн
- Тим лид – 60 000 грн
- C++ программист – 60 000 грн
- .Net-программист – 57 500 грн
- Разработчик мобильных приложений – 50 000 грн
- Angular-разработчик – 50 000 грн
- ASP.Net программист – 48 500 грн
- IOS-программист – 47 000 грн
Сколько в среднем зарабатывают украинцы?
Средняя зарплата в Киеве при этом составила всего 17 500 грн. Это самый высокий показатель в Украине. Для сравнения, в Харькове зарабатывают 14 000 грн, в Запорожье всего – 12 000 грн, во Львове – 13 000 грн, в Одессе – 15 000 грн.
- Менеджер по продажам – 18 500 грн
- Продавец-консультант – 11 000 грн
- Водитель – 7 000 грн
- Повар – 13 900 грн
- Администратор – 12 000 грн
- Бухгалтер – 14 000 грн
- Грузчик – 12 000 грн
- Менеджер по работе с клиентами – 15 500 грн
- Директор – 21 000 грн
- Офис-менеджер – 12 000 грн.