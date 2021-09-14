Зарплата от 70 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии

Зарплата от 70 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии
Фото: бизнес работа Pixabay

В Украине в десятке самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения для программистов, сообщает Обозреватель.

Большего всего могут зарабатывать специалисты, которые владеют языком программированы Ruby on Rails – в среднем 77 тыс. грн. ﻿Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что IT-шники в Украине традиционно зарабатывают значительно больше, чем специалисты других сфер. Это связано с тем, что работодатели вынуждены за них конкурировать с международными компаниями.

У кого самые высокие зарплаты?

  • Ruby on Rails программист – 77 000 грн
  • Программист баз данных – 62 500 грн
  • Программист Java – 60 000 грн
  • Тим лид – 60 000 грн
  • C++ программист – 60 000 грн
  • .Net-программист – 57 500 грн
  • Разработчик мобильных приложений – 50 000 грн
  • Angular-разработчик – 50 000 грн
  • ASP.Net программист – 48 500 грн
  • IOS-программист – 47 000 грн
У кого самые высокие зарплаты в Украине
У кого самые высокие зарплаты в Украине. Источник: work.ua

Сколько в среднем зарабатывают украинцы?

Средняя зарплата в Киеве при этом составила всего 17 500 грн. Это самый высокий показатель в Украине. Для сравнения, в Харькове зарабатывают 14 000 грн, в Запорожье всего – 12 000 грн, во Львове – 13 000 грн, в Одессе – 15 000 грн.

  • Менеджер по продажам – 18 500 грн
  • Продавец-консультант – 11 000 грн
  • Водитель – 7 000 грн
  • Повар – 13 900 грн
  • Администратор – 12 000 грн
  • Бухгалтер – 14 000 грн
  • Грузчик – 12 000 грн
  • Менеджер по работе с клиентами – 15 500 грн
  • Директор – 21 000 грн
  • Офис-менеджер – 12 000 грн.
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