Советник Тихановской дал оценку действиям Лукашенко

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко не смог нормализовать работу в стране. Сейчас незаконный глава государства пребывает в "режиме выживания", сообщает Обозреватель.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка. По его мнению, даже покупка у России вооружения является фикцией.

"Не думаю, что Лукашенко сейчас в таком состоянии, чтобы что-то покупать. Скорее всего, он договорился покупать на 1 млрд долларов, которые потом будет просить у самого Путина, и будет приезжать в Москву снова и снова, говорить, что "мы с вами договорились, дайте нам деньги, чтобы купить комплексы С-400" , – пояснил он.

Вячорка указал, что в Беларуси не налажена работа половины министерств, функционируют только силовые структуры, на которые опирается Лукашенко. При этом он показывает силу, которой нет.

"Он хочет показать, что с протестующими все решили, революция окончилась, будем строить систему обороны. Также он не может оставить российские войска, он их боится. Первое, что сделает Россия, – придет и уберет его" , – говорил Вячорка.

Также он рассказал, что военные учения с Россией "Запад-2021" направлены против западных стран и Украины. Вячорка сказал, что лично учувствовал в таких учениях в 2009 году.

"Нам тогда во время учений повторяли, что вот завтра Украина на нас нападет, она работает с НАТО, самолеты будут бомбить Беларусь. Так как я сидел за планшетом в контрольном штабе, я должен был подыгрывать этому сценарию" , – вспоминал он.

Со слов Вячорки, многим военным не нравится такая позиция Лукашенко. Пропаганда о том, что только Россия единственный союзник Беларуси также чужда белорусским военным.