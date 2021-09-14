Порошенко, Тимошенко и прочих депутатов-прогульщиков лишили выплат

Верховная Рада в августе прекратила выплату средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, 73 депутатам, сообщает Українські Новини.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос издания. В августе ряду депутатов было начислено по 45 400 гривен на выполнение депутатских полномочий за июль.

При этом начисление выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, прекращено председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамия, сопредседателям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадиму Рабиновичу и Юрию Бойко, председателю фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сопредседателю депутатской группы "За будущее" Виктору Бондарю, председателю партии "За будущее" Игорю Палице и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Также этих выплат лишены главы аграрного комитета Николай Сольский, депутаты от "Оппозиционного платформы" Виктор Медведчук, Илья Кива, Тарас Козак, депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, внефракционные депутаты Александр Дубинский и Гео Лерос.

Согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Совета без уважительных причин не участвует в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого избран, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении таких выплат выдает председатель Совета по решению регламентного комитета.