Астронавты МКС провели 7 часов в открытом космосе: видео

Астронавты Акихико Хосидэ и Томас Песке провели в открытом космосе 6 часов 54 минуты. Это первый выход в открытый космос, проведённый двумя астронавтами-партнёрами из разных стран из шлюзового отсека Quest на МКС, сообщает УНИАН.

По данным сайта NASA, астронавты успешно собрали и установили опору для установки дополнительной солнечной панели для орбитальной лаборатории. Кроме того, команда заменила измерительное оборудование снаружи станции.