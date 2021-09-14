Ляшко анонсировал контроль процента вакцинированных госорганами

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, надо все-таки прививать культуру сознания и самоконтроля. Во-вторых, у нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять" , - пояснил министр в эфире "Свобода слова на ICTV".

Глава Минздрава отметил, что такая норма появляется не впервые. Сейчас закон "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает так называемый декретированный контингент. Это когда к работе в определенных сферах допускаются только вакцинированные люди или те, кто прошел медицинские осмотры.