Ляшко анонсировал контроль процента вакцинированных госорганами
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, надо все-таки прививать культуру сознания и самоконтроля. Во-вторых, у нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять", - пояснил министр в эфире "Свобода слова на ICTV".
Глава Минздрава отметил, что такая норма появляется не впервые. Сейчас закон "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает так называемый декретированный контингент. Это когда к работе в определенных сферах допускаются только вакцинированные люди или те, кто прошел медицинские осмотры.
"Есть Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция. Эти механизмы отрабатывают, если будет выявлен случай нарушений, будут жесткие административные вещи", - заявил Ляшко.