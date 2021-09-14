В Минздраве дали рекомендации по смешиванию COVID-вакцин

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о рекомендациях Минздрава по смешиванию вакцин от коронавируса разных производителей, сообщает Новое время.

В эфире Суспильного он отметил, что смешивать можно лишь вакцины мРНК типа.

«Что касается смешивания вакцин, то можно это делать только с мРНК-препаратами. Например, первая доза Pfizer и вторая Moderna и наоборот. Также во многих странах встречается возможность первого укола вакциной AstraZeneca и второй — Moderna или Pfizer» , — заявил Кузин.

В свою очередь, врач-иммунолог Федор Лапий напомнил, что другие комбинации препаратов еще не изучены и не признаются в других странах.