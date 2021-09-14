Климкин раскритиковал идею перехода украинцев на латинку

Экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин заявил, что не поддерживает идею главы СНБО Алексея Данилова о переходе украинского языка на латинский алфавит.

«Я не фанат перехода на латиницу, считаю, что кириллица является частью нашей ДНК совершенно независимо от российской. Именно кириллицей писали тысячи патриотов Украины, граффити на стенах Святой Софии кстати тоже написанные кириллицей», — сообщил Климкин.

Бывший глава МИД добавил, что такие решения могут «играть на стороне Путина, который утверждает, что Украина является искусственно-созданным образованием».