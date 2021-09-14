Курс валют НБУ на 14 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 13 сентября, вырос на 1 коп до 26.69 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 31.45 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.93 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 19 коп до 28.92 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.91 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.692000
|EUR
|Евро
|31.447200
|RUB
|Рубль
|0.366230
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.927000
|CHF
|Швейцарский франк
|28.920300
|PLN
|Польский злотый
|6.912900