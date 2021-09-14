Курс валют НБУ на 14 сентября

Курс валют НБУ на 14 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 13 сентября, вырос на 1 коп до 26.69 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 31.45 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.93 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 19 коп до 28.92 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.91 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.692000 +0.014
EUR Евро 31.447200 --0.137
RUB Рубль 0.366230 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.927000 --0.109
CHF Швейцарский франк 28.920300 --0.185
PLN Польский злотый 6.912900 --0.038
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