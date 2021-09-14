"Третья волна" эпидемии COVID-19 в Украине еще не началась – Кузин

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине из-за распространения коронавируса не свидетельствует о "третьей волне", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала UA: Первый.

"Мы восьмую неделю подряд видим постепенный рост и осложнение эпидемической ситуации. Мы видим, что количество людей, заболевших и выздоровевших... Выздоровели гораздо меньше, и это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста — это +3% каждый день. Это не начало еще волны, то есть ситуация контролируемая" , — отметил Кузин.

По его словам, есть большое количество громад и районов, "которые вызывают беспокойство" , и ситуация там "может выйти из-под контроля".

На сегодняшний день показатели свидетельствуют о приближении к "желтой" карантинной зоне, говорит главный санврач. В то же время, в Украине действуют нормы адаптивного карантина, и если в больницах будет заполнено более 50% коек, регионы будут переходить в "оранжевую" и "красную" зоны.