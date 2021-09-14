14 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Начало индикта, церковное новолетие, собор Винницких святых – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 сентября, сообщает Сегодня.

Какой сегодня праздник, 14 сентября

День государственного гимна – отмечают в Америке в день написания поэмы "Оборона Форта-Макгенри" Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году.

– отмечают в Америке в день написания поэмы "Оборона Форта-Макгенри" Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году. Национальный праздник отмечается в Никарагуа в честь победы в битве при Сан-Хасинто в 1856 году.

отмечается в Никарагуа в честь победы в битве при Сан-Хасинто в 1856 году. День инженера – в Румынии отмечается профессиональный праздник.

Именинники 14 сентября

День ангела сегодня отмечают: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Какой сегодня церковный праздник

14 сентября в православной церкви отмечается начало индикта – церковное новолетие. Собор Винницких святых. Чтится память Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, мученика Аифала диакона, мучениц 40 дев, постниц, и мученика Амуна, диакона, учителя их, мученицы Калисты и братьев ее, мучеников Евода и Ермогена, праведного Иисуса Навина. Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обретения Ее иконы). Черниговско-Гефсиманской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 14 сентября отмечался Семин день. На это время как раз приходилось начало бабьего лета, а еще новоселий и свадеб. Также были активными бабьи работы, в частности подготовка льна и прядение.

Приметы на 14 сентября

ясная погода на Семин день – вся осень тоже будет ясной и теплой;

на бабье лето на лугах много паутины – осень будет затяжной;

ветер дует с юга – зима будет теплой;

на Семена бывает последняя гроза;

на Семин день все воробьи прячутся.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 сентября

1068 – во время восстания киевляне освободили из поруба великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, сбросив Изяслава Ярославича.

1959 – советский космический аппарат "Луна-2" впервые в мире достиг поверхности Луны.

1991 – в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции.

Кто родился 14 сентября