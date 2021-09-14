На Тернопольщине у предпринимателя требовали 7 млн грн в биткоинах

В Тернопольской области правоохранители подозревают группу людей в поджогах магазинов и вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает Новое время.

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По данным пресс-службы МВД подозреваемые вымогали платить в биткоинах — около 7 млн гривен. Предприниматель обратился в полицию в конце мая 2021 года. Он написал заявление о поджоге двух своих киосков.

Правоохранители выяснили, что имущество мужчины подожгли и установили причастного ㅡ жителя Винницкой области. У пострадавшего стали требовать деньги, угрожая физической расправой и уничтожением имущества. Преступники требовали у мужчины почти 7 млн гривен в биткоинах (примерно 250 тыс долларов).

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Правоохранители установили человека, который вел переговоры с предпринимателем и угрожал ему. Им оказался житель Киевской области, который, как выяснили правоохранители, работает на организатора. Последний ㅡ 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои собственные финансовые проблемы.

На основании полученных доказательств организатору и двум его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям им грозит до 10 лет заключения.

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Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение еще одного участника группировки.