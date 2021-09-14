Нотариусам дадут доступ к важному реестру
Афер с поддельными паспортами должно стать меньше. В Верховной Раде подготовили ко второму чтению законопроект, который должен существенно усложнить мошенничество при взаимодействии с нотариусами путем подделки документов, сообщает UBR.
Проект закона предлагает открыть нотариусам доступ к Единому демографическому реестру.
Как заверяют нотариусы, без такого доступа обеспечивать права и интересы участников гражданского процесса в полной мере невозможно. В дальнейшем же, если проект окончательно примут, они смогут непосредственно в реестре проверить документ, который подтверждает личность.
"Когда к нотариусу сегодня обращаются с поддельными документами, он не может это проверить. Например, совпадает ли фотография. Поддельный паспорт один в один такой же, как и настоящий. Лишь фото другое", – говорит нам глава киевского отделения Нотариальной палаты Украины (НПУ) Наталья Козаева.
Иными словами, речь идет в первую очередь о ситуациях, когда одно лицо пытается вместо другого "провернуть" какое-то нотариальное действие. Скажем, по части отчуждения имущества.
Таких случаев немного, поясняет Козаева, но они подтверждают необходимость открытия доступа к реестру. При этом ссылается она на международный опыт.
"Например, нотариусы Латвии, Литвы и Эстонии имеют такой доступ. Они даже ведут реестр. Они не выдают паспорта, но вносят в реестр рождение человека. В Украине уже был разговор, чтобы дать нотариусам возможность в электронном виде удостоверять заключение и расторжение брака, чтобы разгрузить ЗАГСы", – добавила она.