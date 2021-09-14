Эпидемиолог рассказал, когда после прививки можно заразиться COVID-19

Вакцинация против COVID-19 не защищает на 100% от заражения коронавирусом. В больницы попадают люди, которые вакцинировались одной либо двумя дозами, сообщает Вести.

Об этом рассказал киевский инфекционист Евгений Дубровский.

"И хотя приемные инфекционных отделений были перегружены, количество подтвержденных случаев, требующих госпитализации, оказалось довольно низким. А со второй половины августа число поступающих больных выросло минимум в два, а то и в три раза" , - написал специалист.

По мнению врача, рано говорить о том, что привитые от коронавируса стопроцентно безопасны и не могут заражать других людей. По его словам, на пятый-восьмой день после прививки человек рискует заболеть COVID-19, так как его иммунитет в это время очень уязвим. Поэтому лучше в это время поберечься и ограничить контакты с другими людьми.

"Данные мировых исследований утверждают, что вакцинированные в большинстве своем болеют легче, чем те, кто не привит. Думаю, у нас будет возможность проверить это на практике. Важно перед вакцинацией обратиться к семейному врачу и пройти минимальное обследование, особенно если есть сопутствующие хронические заболевания" , - отметил специалист.

Предполагается, что после вакцинации человек становится очень уязвимым, поэтому доктор советует после прохождения вакцинации хотя бы неделю оставаться дома и максимально ограничить контакты.