Экс-министр Ливана в центре дипскандала: сравнил украинок с проститутками

Посольство Украины в Ливане требует публичного извинения после заявления бывшего министра защиты окружающей среды страны, главы партии "Аль Таухид Аль Араби" Виама Ваххаба, которых оскорбил украинских женщин, сообщает Вести.

Инцидент произошел 12 сентября во время утреннего шоу на телеканале "Аль Жадид". Ваххаб, обсуждая политическую ситуацию в Ливане, позволил себе оскорбительно выразиться в адрес украинок.

Так, Ваххаб в эфире местного телеканала рассказал, как обсуждал с действующим президентом страны Мишелем Ауном вопросы возрождения туризма в Ливане. Затронув тему проституции, политик предложил главе государства привезти тысячи женщин из Украины и России.

"Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, то позвольте нам ввезти 10 тысяч русских или украинских женщин" , - сказал Ваххаб и добавил, что Аун рассмеялся, услышав подобное предложение.

Украинские дипломаты уже отреагировали на такое заявление:

"Посольство Украины в Ливанской Республике и украинское общество Ливана считают подобные заявления неприемлемыми и такими, которые посягают на человеческое достоинство. Посольство Украины в Ливанской Республике и украинское общество Ливана обращаются к вам с требованием публичного извинения перед гражданами Украины" , - указано в обращении дипведомства к экс-министру.

Политическая партия "Аль Таухид Аль Араби", которую возглавляет политик, заступилась за эк-министра. В политсиле заявили, что в контексте российских и украинских женщин их глава имел ввиду "их красоту".