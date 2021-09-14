СНБО приступил к созданию кибервойск Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание СНБО, посвященное созданию кибервойск Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
"Кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно создания и функционирования в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в сообщении.
Также на заседании рассмотрели вопросы касательно материальных, технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания кибервойск и их последующего обеспечения, вопросы по комплектованию личного состава, основным задачам и т.д.