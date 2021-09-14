"Запад-2021": чем российско-белорусские учения угрожают Украине

10 сентября на территории России и Беларуси начались совместные масштабные военные учения "Запад-2021", которые продлятся на 14 полигонах до 16 сентября, сообщает Depo.ua.

В отличие от учений "Запад-2017", на этот раз основная часть мероприятий состоятся не у границ, а в глубине России - главные маневры пройдут на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, куда в понедельник, 13 сентября, лично прилетел президент России Владимир Путин.

По легенде учений, будут созданы две вымышленные государства - с одной стороны Полярная республика ("агрессор" с развитым военным потенциалом, в котором узнается блок НАТО), с другой - Центральная федерация (узнается Союзное государство России и Белоруссии). То есть, все указывает на то, что фактически во время учений будет отрабатываться сценарий войны с Североатлантическим альянсом. Причем, как это часто бывает в подобных учениях, сначала по сценарию будет отбиваться атака противника, после чего союзные силы пойдут в контрнаступление на территорию условного противника.

По официальной информации, в учениях принимают участие до 200 000 человек личного состава (13 000 из которых - на территории Беларуси), около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе, 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Для сравнения, в последних крупнейших военных учениях с участием России, а это были учения "Запад-2017" совместно с той же Белорусью, было задействовано "всего" до 100 000 военнослужащих, то есть, вдвое меньше. Правда, основные маневры тогда проводились на территории Беларуси вблизи границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.

По легенде учений, тогда военные армий России и Беларуси боролись с вымышленным государством Вейшнория, которая планировала напасть на Союзное государство. Поддерживали Вейшнорию две других страны, в которых географически угадываются Литва и Польша. По сценарию, союзные войска отбили условную атаку противника и перешли в контрнаступление, который завершился условным ядерным ударом по Варшаве.

Для Украины, территория которой непосредственно в маневрах не фигурировало, те учения носили другой риск: после учений Россия могла оставить свои войска на территории Беларуси, что создавало бы дополнительное напряжение и еще почти на тысячу километров продолжало бы государственную границу с врагом.

Правда, тогда все обошлось - после учений россияне мирно, хотя и не без проблем, оставили белорусскую территорию. Но надо понимать, что с тех пор существенно изменилась политическая ситуация в Беларуси. Если в 2017 году Лукашенко чувствовал себя достаточно уверенно на внутренней арене и не хотел терять фактический суверенитет, прогибаясь перед Путиным (что непременно случилось бы, если бы российские войска контролировали страну), то сейчас его власть висит на волоске и он готов обменять часть этого суверенитета на поддержку РФ.

Обращает на это внимание и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается учений "Запад 2021", то мы должны очень внимательно за ними следить. Потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И все мы понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то получим тысячу километров опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины" , - сказал Кулеба в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

И с геополитической точки зрения он абсолютно прав. Даже при том, что как военная операция, учения "Запад-2021" прямой угрозы Украине пока не представляют, так как основная их фаза проходит на удаленных от украинской границы полигонах в глубине России. Об этом в том же эфире "Свободы слова Савика Шустера" говорил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Нам известно количество этих войск, и в настоящее время непосредственной угрозы, в частности создание ударных группировок, соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины, не видно. Но ситуация динамична, поэтому украинские разведывательные органы ее отслеживают" , - заявил Наев.

Правда, если главной целью России на этих учениях является "поглощения" Беларуси, то на слова Наев нельзя не учитывать, ведь в таком случае угроза будет не от учений "Запад-2021", а после них - с белорусской границы. Причем эта угроза может быть как в виде открытого российского наступления, так и в виде перманентного напряжения вдоль всей границы с периодическими диверсиями и /или провокациями.

Понятно, что любая потенциальная угроза может как реализоваться, так и не реализоваться. Но игнорировать подобную опасность не может себе позволить власть ни одного государства, а Украина, которая находится в состоянии войны с Россией, и подавно.