Стресс - главная причина проблем с кожей: мнение ученых

Научные работники пришли к выводу, что состояние кожи человека напрямую зависит от наличия в его жизни стрессовых ситуаций и нервных напряжений - именно они могут спровоцировать развитие кожных заболеваний, сообщает Menslife.

О том, что стресс оказывает на здоровье человека крайне негативное влияние, известно уже давно. От состояния нервной системы напрямую зависит настроение, самочувствие, общий тонус, подвижность и масса других факторов. Но еще до недавнего времени ученым не удавалось проследить четкую связь между болезнями кожи и стрессовым состоянием.

Американские и французские эксперты провели ряд совместных исследований, результаты которых помогли им не только доказать факт причастности нервных перенапряжений к кожным заболеваниям, но еще и разобраться в причинах такой взаимосвязи.

Как выяснилось, на клетки кожи постоянно воздействуют определенные химические элементы - нейропептиды и нейромедиаторы. Именно они могут повлиять на те или иные физиологические функции организма. Любой стресс значительно повышает уровень этих веществ, неизбежно приводя к разного рода кожным воспалительным процессам и высыпаниям.

По мнению ученых, данное открытие поможет им пересмотреть некоторые методы лечения многих кожных болезней и сделать их гораздо более эффективными.